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Zero Hedge

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Watch: Prosecutor Claims It's 'Wrong, But Not Illegal' To Jerk-Off In Front Of Kids

Watch: Prosecutor Claims It's 'Wrong, But Not Illegal' To Jerk-Off In Front Of Kids

Watch: Prosecutor Claims It's 'Wrong, But Not Illegal' To Jerk-Off In Front Of Kids Authored by Steve Watson via Modernity News, A Soros-backed Florida prosecutor told the public that a man pleasuring himself on a park bench in front of children was "wrong," then insisted it is not a crime.

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