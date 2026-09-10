Watch: Prosecutor Claims It's 'Wrong, But Not Illegal' To Jerk-Off In Front Of Kids Authored by Steve Watson via Modernity News, A Soros-backed Florida prosecutor told the public that a man pleasuring himself on a park bench in front of children was "wrong," then insisted it is not a crime.
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