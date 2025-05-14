Экс-посланник Волкер: Трамп хочет завершить конфликт, но ему безразличны границы

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине, однако ему неважно, где будет проходить линия разграничения и какие территории займет Россия.
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