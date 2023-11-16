В Исландии готовятся к извержению вулкана Фаградальсфьядль. Что будет, если он взорвется Елена Галицкая13 ноября 2023 года метеорологи предупредили о высокой вероятности извержения вулкана Фаградальсфьядль после ряда землетрясений, передают журналисты ftimes.