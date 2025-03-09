38-летний Монфис стал третьим в списке самых возрастных игроков, вышедших в третий круг «Мастерса»

В 36 лет и 6 месяцев в Индиан-Уэллс он обыграл Себастьяна Корду (7:6(2), 7:6(4)). Только Иво Карлович (40 лет) в Индиан-Уэллс в 2019-м и Джимми Коннорс (39 лет) в Майами в 1992-м были старше Монфиса на момент выхода в третий круг «Мастерса».