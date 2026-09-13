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Новости Брянска

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Дрон-камикадзе атаковал велосипедиста в селе Воронок Брянской области

Дрон-камикадзе атаковал велосипедиста в селе Воронок Брянской области

Пострадавший велосипедист находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь.В селе Воронок Стародубского округа дрон-камикадзе атаковал велосипедиста.

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