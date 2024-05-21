Новые севастопольские награды: в городе предлагают войти в историю

В Севастополе стартовал конкурс на разработку эскизов четырёх наград. Это медаль имени Алексея Андреевича Максимова, медаль «За безупречную службу городу Севастополю», медаль «За мужество и верность долгу», медаль «За содействие специальной военной операции».
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