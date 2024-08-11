Помилование, депортация, сакральная фигура студенческих протестов. Что ожидает Саакашвили

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mikheil Saakashvili Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-главу государства Михеила Саакашвили "когда сочтет нужным", заявил на днях спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили Его слова цитирует издание Resonance Daily: "Это благодаря Михеилу Саакашвили Саломе Зурабишвили осталась на посту.
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