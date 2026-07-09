🏥 Врачи сохранили мальчику глаз, в который попал рыболовный крючок На рыбалке юноше случайно попал рыболовный крючок в левый глаз.
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🏥 Врачи сохранили мальчику глаз, в который попал рыболовный крючок На рыбалке юноше случайно попал рыболовный крючок в левый глаз.
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