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Антифашист

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Борис Надеждин признан иноагентом

Борис Надеждин признан иноагентом

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов, включив в него политика Бориса Надеждина*, выдвигавшегося кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году от партии «Гражданская инициатива», позиционируя себя как сторонник прекращения войны на Украине и политических реформ.

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