Борис Надеждин признан иноагентом

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов, включив в него политика Бориса Надеждина*, выдвигавшегося кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году от партии «Гражданская инициатива», позиционируя себя как сторонник прекращения войны на Украине и политических реформ.