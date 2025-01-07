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Бышовец о Тюкавине: «Ничем не уступает Угальде и Кордобе, его качества даже разнообразнее. Стабильно провести два сезона подряд – это очень сложно»

22-летний нападающий забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи в 18 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ. В прошлом сезоне у него было 15+9 в 30 играх.

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