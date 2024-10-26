МВД РФ сообщили, сколько миллиардов рублей было похищено из бюджета на «планшет Чубайса»

Бывшие руководители корпорации «Роснано» похитили свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство устройств на основе так называемой гибкой электроники, прозванных в прессе «планшет Чубайса», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.
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