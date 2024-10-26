Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Роднова
    Как Генсек переживет отказ наркомана теперь? Непонятно.Зеленский отказал...
  • Людмила
    наркоманский укурок 😡   и кусок дерьма !💩🤡Зеленский отказал...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Чубайс украл бюджетные 13 миллиардов, через бывшего гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина, который и оказался ...МВД РФ сообщили, ...

МВД РФ сообщили, сколько миллиардов рублей было похищено из бюджета на «планшет Чубайса»

МВД РФ сообщили, сколько миллиардов рублей было похищено из бюджета на «планшет Чубайса»

Бывшие руководители корпорации «Роснано» похитили свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство устройств на основе так называемой гибкой электроники, прозванных в прессе «планшет Чубайса», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
swrzWMGw 6v2z9zsJ
Чубайс украл бюджетные 13 миллиардов, через бывшего гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина, который и оказался виноват, а с Чубайса как с гуся вода, он белый и пушистый.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх