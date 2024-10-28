Пожар на рыбопромысловом предприятии в Северо-Курильском районе ликвидирован

На территории рыболовецкого предприятия "Алаид" в Северо-Курильском районе произошел пожар. Инцидент был зафиксирован в 14:37 27 октября, когда в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в генераторной части станции.