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Детей, пострадавших при обрушении моста под Брянском, доставят в Москву

Детей, пострадавших при обрушении моста под Брянском, доставят в Москву

Дети, которые пострадали в результате обрушения моста и схода с рельсов поезда в Брянской области, доставят в медицинские учреждения Москвы, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения российской столицы.

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Комментарии
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Zоя Аниканова
Ну и что ❓❓❓❓, а поезда так и буду падать с мостов❓❓❓❓❓Опять красные линии бедут рисовать❗❗❗❗
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10 час.
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