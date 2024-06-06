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«Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает», — замглавы администрации Путина (ВИДЕО)

«Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает», — замглавы администрации Путина (ВИДЕО)

Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форум, который в эти дни проходит в северной столице.

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