Никакой успешной экономики без успешной армии не бывает, об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форум, который в эти дни проходит в северной столице.
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