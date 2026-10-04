Силы ПВО за 12 часов уничтожили 280 дронов над территорией России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над 11 регионами страны, Азовским и Черным морями 280 беспилотников ВСУ самолетного типа.
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