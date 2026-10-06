Арно Хидирбегишвили: Евросоюз душит Грузию в своих объятиях

Как известно, недавно руководитель Представительства ЕС в Грузии заявил, что «решения, которые будут приняты в ближайшие недели и месяцы, определят, станет ли Грузия частью европейской семьи, основанной на демократии, верховенстве закона и правах человека, или вернется к своему темному прошлому».
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