Арно Хидирбегишвили: Евросоюз душит Грузию в своих объятиях

Как известно, недавно руководитель Представительства ЕС в Грузии заявил, что «решения, которые будут приняты в ближайшие недели и месяцы, определят, станет ли Грузия частью европейской семьи, основанной на демократии, верховенстве закона и правах человека, или вернется к своему темному прошлому».