Авианосцы США - самые мощные корабли в мире, которые практически невозможно уничтожить

239K прочитали Авианосцы являются символом американской военной мощи. Россия и Китай уже много лет в поисках реальных способов потопить боевые корабли такого класса, так-как в случае успеха это может сломить решимость США претендовать на мировое господство в океане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии