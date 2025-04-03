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Российские войска успешно продвигаются в Часовом Яре, вытесняя ВСУ

Российские войска успешно продвигаются в Часовом Яре, вытесняя ВСУ

Бойцы добровольческого отряда "Русь" из "Южной" группировки выбили ВСУ из микрорайона "Северный" в Часовом Яре, столкнувшись с укреплениями противника в прилегающих лесополосах.

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