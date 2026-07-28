Мишустин потребовал адаптировать ж/д инфраструктуру к росту перевозок

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал адаптировать железнодорожную инфраструктуру к увеличению объемов перевозок на встрече с руководителем Росжелдора Александром Сахаровым, подчеркнув важность соблюдения высочайших стандартов качества и безопасности.
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