🧘🏻♀️Фитнес без рекордов: какие физические нагрузки безопасны во время беременности? Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма Дмитрий Беглицэ подчеркнул, что во время беременности уместнее говорить не о «спорте», а о физкультуре — то есть об умеренных физических нагрузках.
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