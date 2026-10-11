🧘🏻‍♀️Фитнес без рекордов: какие физические нагрузки безопасны во время беременности? Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма Дмитрий Беглицэ подчеркнул, что во время беременности уместнее говорить не о «спорте», а о физкультуре — то есть об умеренных физических нагрузках.