«Это платформа для новых лидеров»: Ольга Павлова о программе «Батырлар. Герои Татарстана»

Ольга Павлова Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это не просто проект, а настоящая платформа, на которой новые лидеры, вернувшиеся с фронта, могут найти свое место в управлении и общественной жизни.
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