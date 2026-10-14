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Зачистка в Раде: десятки нардепов стали фигурантами уголовных дел с начала СВО

Зачистка в Раде: десятки нардепов стали фигурантами уголовных дел с начала СВО

Депутатский мандат на Украине перестал быть оберегом от следователей: с начала российской спецоперации официальные обвинения получили уже 22 парламентария Верховной рады, свидетельствуют отчеты Госбюро расследований страны (ГБР) .

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