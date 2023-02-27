Без названия

Три версии мирных инициатив Китая по Украине (Первые две я излагал ранее, добавляю третью)Существует версия, что на протяжении года Китай, благодаря санкциям и украинскому кризису, потихоньку пользуется очень дешевыми российскими энергоресурсами.
Три версии мирных инициатив Китая по Украине (Первые две я излагал ранее, добавляю третью)Существует версия, что на протяжении года Китай, благодаря санкциям и украинскому кризису, потихоньку пользуется очень дешевыми российскими энергоресурсами.
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