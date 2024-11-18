На дне Балтийского моря был разорван телекоммуникационный кабель По сообще...

На дне Балтийского моря был разорван телекоммуникационный кабельПо сообщениям сетевых источников, оптоволоконный кабель связи, пролегающий по морскому дну между Финляндией и Германией, был повреждён из-за внешнего воздействия.
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