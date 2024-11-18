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На дне Балтийского моря был разорван телекоммуникационный кабель По сообще...

На дне Балтийского моря был разорван телекоммуникационный кабель По сообще...

На дне Балтийского моря был разорван телекоммуникационный кабельПо сообщениям сетевых источников, оптоволоконный кабель связи, пролегающий по морскому дну между Финляндией и Германией, был повреждён из-за внешнего воздействия.

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