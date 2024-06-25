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Освобожденный из тюрьмы Ассанж покинул Великобританию на самолете

Освобожденный из тюрьмы Ассанж покинул Великобританию на самолете

Освобожденный из тюрьмы в Великобритании основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул Соединенное Королевство на самолете.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Ассанж, приезжай к нам, а то Сноуден скучает. И мемуары пиши &quot;Как я нае... пиндосов&quot;. Раскупят мигом.
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9 час.
Алина Белова
Потерял столько  лет свободы, потерял  здоровье, отрицательно всё это  подействовало на  психику, много мучений  семье  и  себе.  И всё это благодаря  &quot; демократии&quot;  пиндосов.  За что не возьмись  в  мире, всё это  пиндосы.  Неужели  мир  и  дальше  будет  идти  на  поводу  у жандарма  мира и не даст  отпор. ???
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5 час.
лл
лина любимцева
Желаю Ассанжу освободиться и наконец-то зажить спокойно. Чтобы США отстали уже от него!!! Столько лет потерял в заточении НИ ЗА ЧТО!!!
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4 час.

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