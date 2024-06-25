Освобожденный из тюрьмы в Великобритании основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул Соединенное Королевство на самолете.
Освобожденный из тюрьмы Ассанж покинул Великобританию на самолете
Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Ассанж, приезжай к нам, а то Сноуден скучает. И мемуары пиши "Как я нае... пиндосов". Раскупят мигом.
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9 час.
Алина Белова
Потерял столько лет свободы, потерял здоровье, отрицательно всё это подействовало на психику, много мучений семье и себе. И всё это благодаря " демократии" пиндосов. За что не возьмись в мире, всё это пиндосы. Неужели мир и дальше будет идти на поводу у жандарма мира и не даст отпор. ???
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5 час.
лл
лина любимцева
Желаю Ассанжу освободиться и наконец-то зажить спокойно. Чтобы США отстали уже от него!!! Столько лет потерял в заточении НИ ЗА ЧТО!!!
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4 час.
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