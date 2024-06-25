Освобожденный из тюрьмы Ассанж покинул Великобританию на самолете

Алина Белова

Потерял столько лет свободы, потерял здоровье, отрицательно всё это подействовало на психику, много мучений семье и себе. И всё это благодаря " демократии" пиндосов. За что не возьмись в мире, всё это пиндосы. Неужели мир и дальше будет идти на поводу у жандарма мира и не даст отпор. ???