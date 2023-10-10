Ивлеева рассказала о простом способе отрастить волосы

Телеведущая и популярная блогерша Анастасия Ивлеева поделилась секретами ухода за волосами. В своих социальных сетях 32-летняя инфлюэнсерша рассказала, что в основном не применяет какие-либо сложные методы или дорогие средства.
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