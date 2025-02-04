79-летний мужчина, въехавший в остановку на Уралмаше, отправится в колонию

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил 79-летнего Юрия Бабушкина к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за ДТП на Уралмаше, в котором два человека погибли, а еще один получил тяжелые травмы.
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