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Подойдет ко всему: 25 пар челси для любого гардероба

Подойдет ко всему: 25 пар челси для любого гардероба

Подойдет ко всему: 25 пар челси для любого гардеробаНаступило самое стильное время года – распаковываем теплую одежду, составляем многослойные образы и подбираем обувь, которая стильно дополнит лук, но при этом никак не повлияет на наш комфорт.

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