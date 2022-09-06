Подойдет ко всему: 25 пар челси для любого гардероба

Подойдет ко всему: 25 пар челси для любого гардеробаНаступило самое стильное время года – распаковываем теплую одежду, составляем многослойные образы и подбираем обувь, которая стильно дополнит лук, но при этом никак не повлияет на наш комфорт.
Подойдет ко всему: 25 пар челси для любого гардеробаНаступило самое стильное время года – распаковываем теплую одежду, составляем многослойные образы и подбираем обувь, которая стильно дополнит лук, но при этом никак не повлияет на наш комфорт.
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