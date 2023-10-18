Неймар получил тяжелейшую травму в матче за сборную Бразилии

фото кадр из видео Один из лучших футболистов мира, бразильский нападающий и атакующий полузащитник саудовского клуба "Аль-Хиляль" и национальной сборной Бразилии Неймар получил тяжелейшую травму во время матча.
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