Неймар получил тяжелейшую травму в матче за сборную Бразилии

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фото кадр из видео Один из лучших футболистов мира, бразильский нападающий и атакующий полузащитник саудовского клуба "Аль-Хиляль" и национальной сборной Бразилии Неймар получил тяжелейшую травму во время матча.