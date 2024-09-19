Участник программы «Время героев» заберет законы ЯНАО в Забайкальский край

В Салехарде на заседании окружных депутатов присутствовал участник программы «Время героев» и вице-спикер заксобрания Забайкальского края Александр Сапожников, которого впечатлили законы о поддержке представителей КМНС.
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