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Военное обозрение

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Умеров: Киев намерен увеличить количество истребителей для «завоевания превосходства в воздухе»

Умеров: Киев намерен увеличить количество истребителей для «завоевания превосходства в воздухе»

Украина ведет переговоры по поставкам не только американских F-16.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Этот вонючий хряк еще и хрюкает???????
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