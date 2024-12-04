От первого до 21-го: женщина и ее сын делали фото на протяжении многих лет

Фотопроект Зои Норфолк (Zoe Norfolk) является уникальной хроникой роста и изменений: на протяжении двадцати лет она фотографировала себя и своего сына Уильяма каждый день его рождения, создавая захватывающую визуальную повесть о взрослении и преемственности поколений.