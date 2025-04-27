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Закон, порядок, государство

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Моряки-подводники и ветераны Тихоокеанского флота провели субботник на мемориале братской могилы экипажа подводной лодки «С-178»

Моряки-подводники и ветераны Тихоокеанского флота провели субботник на мемориале братской могилы экипажа подводной лодки «С-178»

Активисты убрали прошлогоднюю листву и траву, провели покраску и восстановление элементов мемориала, а также другие необходимые работы.

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