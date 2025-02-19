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"Мигрантов в печь": мужчина осужден за негатив в сторону нерусских в социальной сети "ВК"
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Есть одно обьяснение. Чтобы завели уголовное дело нужно заявление, инициативная группа, которая будет выходить в суд и оплачивать всю эту фигню, давать взятки и по другому уламывать следователей и судей. Со стороны мигрантов против русских этим занимается диаспора. А против мигрантов, только блогеры пишут и пишут, но взяток не дают, да и сами зачастую заняты своими делами.
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2 час.
саша дмитренко
тут похлеще пишут,,, надо бы их на зону,, особо совкодрочеры активны
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1 час.
Александр Иванов
сначала уничтожьте эти айзероармянскоузбекотаджикокиргизоказахские ДИАСПОРЫ, а потом судите беззащитных как когда то в СССР , теперь в РОССИИ - РУССКИХ людей. Как говорил Жириновский В.В. в своё время - РУССКИЕ самая незащищённая нация..... !!!
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33 мин.
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