"Мигрантов в печь": мужчина осужден за негатив в сторону нерусских в социальной сети "ВК"

Дмитрий Бакланов

Есть одно обьяснение. Чтобы завели уголовное дело нужно заявление, инициативная группа, которая будет выходить в суд и оплачивать всю эту фигню, давать взятки и по другому уламывать следователей и судей. Со стороны мигрантов против русских этим занимается диаспора. А против мигрантов, только блогеры пишут и пишут, но взяток не дают, да и сами зачастую заняты своими делами.