"Мигрантов в печь": мужчина осужден за негатив в сторону нерусских в социальной сети "ВК"

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Свежие комментарии

  • Александр Иванов
    сначала уничтожьте эти айзероармянскоузбекотаджикокиргизоказахские ДИАСПОРЫ, а потом судите беззащитных как когда то ..."Мигрантов в печь...
  • саша дмитренко
    тут  похлеще  пишут,,,  надо бы  их  на  зону,,  особо  совкодрочеры  активны"Мигрантов в печь...
  • Дмитрий Бакланов
    Есть одно обьяснение. Чтобы завели уголовное дело нужно заявление, инициативная группа, которая будет выходить в суд ..."Мигрантов в печь...

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Avia.pro - СМИ В современном информационном пространстве каждое слово на вес золота. Одна фраза способна отправить вас в тюрьму, а неосторожный комментарий может разрушить жизнь, как это случилось с жителем Краснодарского края.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Есть одно обьяснение. Чтобы завели уголовное дело нужно заявление, инициативная группа, которая будет выходить в суд и оплачивать всю эту фигню, давать взятки и по другому уламывать следователей и судей. Со стороны мигрантов против русских этим занимается диаспора. А против мигрантов, только блогеры пишут и пишут, но взяток не дают, да и сами зачастую заняты своими делами.
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2 час.
саша дмитренко
тут  похлеще  пишут,,,  надо бы  их  на  зону,,  особо  совкодрочеры  активны
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1 час.
Александр Иванов
сначала уничтожьте эти айзероармянскоузбекотаджикокиргизоказахские ДИАСПОРЫ, а потом судите беззащитных как когда то в СССР , теперь в РОССИИ -  РУССКИХ людей. Как говорил Жириновский В.В. в своё время - РУССКИЕ самая незащищённая нация.....   !!!
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33 мин.
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