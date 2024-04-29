Петербург представил на ВДНХ мастер-классы для молодых медиаменеджеров и промышленников

На стенде Северной столицы на выставке-форуме «Россия» проходит Креативный сезон, посвящённый молодёжным проектам На стенде Петербурга на выставке «Россия» на ВДНХ сегодня свои проекты для молодёжи представил интернет-журнал «Сарафан» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
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