Петербург представил на ВДНХ мастер-классы для молодых медиаменеджеров и промышленников

На стенде Северной столицы на выставке-форуме «Россия» проходит Креативный сезон, посвящённый молодёжным проектам На стенде Петербурга на выставке «Россия» на ВДНХ сегодня свои проекты для молодёжи представил интернет-журнал «Сарафан» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.