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Переговоры замглав МИД России и Турции: ситуация в Африке и развитие сотрудничества

Переговоры замглав МИД России и Турции: ситуация в Африке и развитие сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации и заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики провели переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в Африке, а также вопросы развития двусторонних отношений между странами.

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