Новые цены на водительские права и госномера утвердили в Казахстане

Министр внутренних дел Казахстана утвердил новые цены на услуги по изготовлению водительских удостоверений, свидетельств о государственной регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии