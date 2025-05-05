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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Жёсткий диск, который работает даже без работы: Buffalo выпустила внешний HDD с ок...

Жёсткий диск, который работает даже без работы: Buffalo выпустила внешний HDD с ок...

Жёсткий диск, который работает даже без работы: Buffalo выпустила внешний HDD с окошкомВ честь 50-летия своей материнской компании Melco японский производитель компьютерных комплектующих Buffalo представил внешний жёсткий диск Skeleton Hard Disk (HD-SKL).

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