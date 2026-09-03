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FiNE NEWS

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Лавров заявил, что НАТО должна была самораспуститься после окончания холодной войны

Лавров заявил, что НАТО должна была самораспуститься после окончания холодной войны

Контекст заявления Лаврова Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления заявил, что после окончания холодной войны НАТО должна была самораспуститься.

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