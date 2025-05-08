Молодежь Казани чествует ветеранов на площади перед Театром оперы и балета

Автор: Жамиль Салимгареев Фото: Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ» В Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля начались праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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