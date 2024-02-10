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    Как то всё тошно и противно. Нищ и грязен мир данной ПИСАТельницы.Чего я ожидаю от ...

Чего я ожидаю от мужчины: чтобы он работал, не был алкоголиком, был с чувством юмора, не изменял

Чего я ожидаю от мужчины: чтобы он работал, не был алкоголиком, был с чувством юмора, не изменял

На соседнем ресурсе хорошенькая девушка 33-х лет, без детей, бывших мужей, жилищных и материальных проблем, искала мужчину.

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Комментарии
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Дмитрий Яковлев
Лично я отношусь к ..&quot;Женщинам , с пониженной социальной ответственностью&quot;(С) вполне нормально . (В конце концов мы все , так или иначе себя продаём. Свои знания , умения , своё время. Ну а кто-то..Тело , так сказать) Ибо в отличии от ммногих &quot;порядочных&quot;-они...ЧЕСТНЕЕ . Взяв деньги она их ОБЯЗАТЕЛЬНО отработает . Не ссылаясь на &quot;Голова болит2 , &quot;Настроения нет2 , &quot;Тебе только одного нужно&quot; и так дале-нужное подчеркнуть , недостающее вписать . Не будет требовать , чтобы партнёр в первую очередь (да и во вторую тоже) об ЕЁ удовольствии заботился-поскольку своё удовольствие она получила в материальной форме . &quot;Порядочные&quot; же-в кавычках , требуют &quot;И кошелёк и жизнь&quot; НЕ ГАРАНТИРУЯ ничего взамен . О-и об &quot;удовольствии&quot;-на личном опыте заметил-чемм больше ...дама &quot;Себя ценит&quot;( ФУ! В эту забегаловку я не пойду , я кофе исключительно по пять баксов за чашку пью , остальное ПОМОИ!&quot;)-тем в интиме она..Отчего-то считает , что партнёр дролжен , пардон , &quot;кипятком писать&quot; исключительно от того факта , что бАгиня до него снизошла
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13 час.
СК
Сергей Кашапов
Как то всё тошно и противно. Нищ и грязен мир данной ПИСАТельницы.
Ответить
13 час.
Sergio Myn
...Чтоб не пи-и-ил, не кури-и-ил и цветы всегда дарил. ...тёщу Мамой называл!
Ответить
12 час.

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