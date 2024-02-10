Чего я ожидаю от мужчины: чтобы он работал, не был алкоголиком, был с чувством юмора, не изменял

Дмитрий Яковлев

Лично я отношусь к .."Женщинам , с пониженной социальной ответственностью"(С) вполне нормально . (В конце концов мы все , так или иначе себя продаём. Свои знания , умения , своё время. Ну а кто-то..Тело , так сказать) Ибо в отличии от ммногих "порядочных"-они...ЧЕСТНЕЕ . Взяв деньги она их ОБЯЗАТЕЛЬНО отработает . Не ссылаясь на "Голова болит2 , "Настроения нет2 , "Тебе только одного нужно" и так дале-нужное подчеркнуть , недостающее вписать . Не будет требовать , чтобы партнёр в первую очередь (да и во вторую тоже) об ЕЁ удовольствии заботился-поскольку своё удовольствие она получила в материальной форме . "Порядочные" же-в кавычках , требуют "И кошелёк и жизнь" НЕ ГАРАНТИРУЯ ничего взамен . О-и об "удовольствии"-на личном опыте заметил-чемм больше ...дама "Себя ценит"( ФУ! В эту забегаловку я не пойду , я кофе исключительно по пять баксов за чашку пью , остальное ПОМОИ!")-тем в интиме она..Отчего-то считает , что партнёр дролжен , пардон , "кипятком писать" исключительно от того факта , что бАгиня до него снизошла