38 000 запросов ChatGPT равны одному миндалю? Заявление Альтмана не проходит проверку фактов

Глава OpenAI привёл оценку водопотребления ИИ, её невозможно независимо подтвердить Сэм Альтман заявил на подкасте Sources, вышедшем 2 сентября, что 38 000 запросов к ChatGPT расходуют примерно столько же воды, сколько требуется для производства одного калифорнийского миндаля.