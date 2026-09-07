iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

38 000 запросов ChatGPT равны одному миндалю? Заявление Альтмана не проходит проверку фактов

38 000 запросов ChatGPT равны одному миндалю? Заявление Альтмана не проходит проверку фактов

Глава OpenAI привёл оценку водопотребления ИИ, её невозможно независимо подтвердить Сэм Альтман заявил на подкасте Sources, вышедшем 2 сентября, что 38 000 запросов к ChatGPT расходуют примерно столько же воды, сколько требуется для производства одного калифорнийского миндаля.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым