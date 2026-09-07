38 000 запросов ChatGPT равны одному миндалю? Заявление Альтмана не проходит проверку фактов

Глава OpenAI привёл оценку водопотребления ИИ, её невозможно независимо подтвердить Сэм Альтман заявил на подкасте Sources, вышедшем 2 сентября, что 38 000 запросов к ChatGPT расходуют примерно столько же воды, сколько требуется для производства одного калифорнийского миндаля.
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