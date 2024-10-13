Небольшой ролик геймплея Heroes of Might & Magic: Olden Era с турнира по HMM III Во время прове...

Небольшой ролик геймплея Heroes of Might & Magic: Olden Era с турнира по HMM IIIВо время проведения турнира по культовой Heroes of Might and Magic III разработчики Olden Era из студии Unfrozen показали свежие кадры живого игрового процесса грядущей игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)