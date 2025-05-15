Жена Семака о том, что молодые девушки хотят сесть на лицо мужчине: «С такой женщиной его потенциал ограничен»

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, устроила сессию вопросов и ответов в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее 1,9 млн подписчиков.
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