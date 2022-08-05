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ВСУ используют дроны для ударов по мирным жителям Харьковской области

ВСУ используют дроны для ударов по мирным жителям Харьковской области

ВС Украины продолжают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Так, для нанесения ударов по мирным жителям освобождённых районов Харьковской области украинские военные используют беспилотные летательные аппараты.

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