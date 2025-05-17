Невероятный итог "Стамбула". Начались утечки. Мощнейший ультиматум и компромиссы России - Одесса, Днепр, Харьков наши

Ряд источников сообщили дополнительные подробности, а с украинской стороны и вовсе начались утечки. И итог просто невероятный.
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