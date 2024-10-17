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Парламентская газета

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В Минстрое планируют обеспечить жильем 33,5 тыс. семей

В Минстрое планируют обеспечить жильем 33,5 тыс. семей

На обеспечение жильем нуждающихся в этом граждан из бюджета выделят 106,8 миллиарда рублей, планируют дать квартиры 33,5 тысячи семей, сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 17 октября.

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