В Минстрое планируют обеспечить жильем 33,5 тыс. семей

На обеспечение жильем нуждающихся в этом граждан из бюджета выделят 106,8 миллиарда рублей, планируют дать квартиры 33,5 тысячи семей, сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам 17 октября.
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