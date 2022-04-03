Белгородские власти заявили о падении обломков в селе Томаровка

В городе Томаровка Белгородской области произошел взрыв в небе с падением обломков. Глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев сообщил в своем Telegram-канале о происшествии в селе Томаровка под Белгородом.
В городе Томаровка Белгородской области произошел взрыв в небе с падением обломков. Глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев сообщил в своем Telegram-канале о происшествии в селе Томаровка под Белгородом.
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