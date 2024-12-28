Карельские Талви Укко и Паккайне попали в десятку рейтинга медийности новогодних персонажей

Рейтинг российских альтернатив Санта Клаусу составило аналитическое агентство «Смыслография». В разных уголках планеты Дед Мороз и другие новогодние персонажи предстают перед нами в самых разных обличьях, отражая уникальные культурные традиции каждого региона.
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