Ротенберг высказался о приглашении в СКА Александра Овечкина

Пока у игрока есть контракт с «Вашингтоном» Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о шансах клуба пригласить нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после истечения его контракта со в НХЛ.