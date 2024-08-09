Ротенберг высказался о приглашении в СКА Александра Овечкина

Пока у игрока есть контракт с «Вашингтоном» Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о шансах клуба пригласить нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после истечения его контракта со в НХЛ.
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